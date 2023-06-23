TGB Zainul Majdi Minta Kader Perindo Raih Banyak Suara di Banten

BANTEN - Partai Perindo menargetkan banyak suara diraih kader Perindo di Banten pada Pemilu serentak 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr TGB Muhammad Zainul Majdi. Pada awalnya, TGB bertanya apakah kader mampu meraih sejuta suara di Banten sebagai target di Pemilu 2024 mendatang.

"Kalian sanggup memberi angka berapa kepasa nasional? Sanggup 1 juta (suara)?" tanya TGB saat menggelar Rapat Khusus Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 DPP, DPW dan DPD Partai Perindo se-Banten, Selasa 22 Juni 2023.

Namun, selanjutnya mantan Gubernur NTB itu meminta agar kader Perindo bisa meraih minimal 750 ribu suara di Banten.

"Ya sudah, saya turunkan jadi 750 ribu ya. Angka ini akan saya laporkan ke ketua umum, sebagai sumbangsih Banten untuk nasional," timpal TGB.

Sebelumnya, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr.TGB Muhammad Zainul Majdi menyampaikan 3 pesan bagi kader Perindo Bantem dalam menghadapi Pemilu serentak 2024 mendatang.

Pertama, kata dia, bangun solidaritas internal, membangun confidensi politik (rasa percaya diri) dan terakhir para kader Perindo harus rela berkorban demi mencapai kepentingan arti, bukan individual.