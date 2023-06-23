Panji Gumilang Dilaporkan ke Mabes Polri, MUI: Rakyat Tak Usah Lagi Ribut

JAKARTA - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang dilaporkan ke Mabes Polri oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila. Panji, dianggap meresahkan masyarakat, khususnya umat muslim.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas buka suara. Menurutnya, hal ini menjadi babak baru untuk para penegak hukum membedah kasus tersebut.

"Tampaknya kasus Panji Gumilang ini akan merembet ke ranah hukum. Tapi bagus jadi biarlah para penegak hukum yang bekerja," ujar Anwar kepada MPI, Jumat (23/6/2023).

Anwar menambahkan bahwa laporan yang bakal dilayangkan pada Jumat 23 Juni 2023 pukul 13.00 WIB itu, terkait dugaan penistaan agama. Sehingga, Anwar Abbas meminta masyarakat tidak usah lagi ribut-ribut perkara tersebut.

"Sehingga rakyat tidak usah lagi ribut-ribut, sehingga mereka bisa bekerja dengan tenang," pungkasnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan hasil penelitian terkait kasus Pondok Pesantren (ponpes) Al Zaytun. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah menyebutkan, pihaknya pernah melakukan penelitian terkait ponpes yang saat ini menjadi sorotan publik itu.