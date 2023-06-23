Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panji Gumilang Dilaporkan ke Mabes Polri, MUI: Rakyat Tak Usah Lagi Ribut

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:19 WIB
Panji Gumilang Dilaporkan ke Mabes Polri, MUI: Rakyat Tak Usah Lagi Ribut
Waketum MUI Anwar Abbas (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang dilaporkan ke Mabes Polri oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila. Panji, dianggap meresahkan masyarakat, khususnya umat muslim.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas buka suara. Menurutnya, hal ini menjadi babak baru untuk para penegak hukum membedah kasus tersebut.

"Tampaknya kasus Panji Gumilang ini akan merembet ke ranah hukum. Tapi bagus jadi biarlah para penegak hukum yang bekerja," ujar Anwar kepada MPI, Jumat (23/6/2023).

Anwar menambahkan bahwa laporan yang bakal dilayangkan pada Jumat 23 Juni 2023 pukul 13.00 WIB itu, terkait dugaan penistaan agama. Sehingga, Anwar Abbas meminta masyarakat tidak usah lagi ribut-ribut perkara tersebut.

"Sehingga rakyat tidak usah lagi ribut-ribut, sehingga mereka bisa bekerja dengan tenang," pungkasnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan hasil penelitian terkait kasus Pondok Pesantren (ponpes) Al Zaytun. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah menyebutkan, pihaknya pernah melakukan penelitian terkait ponpes yang saat ini menjadi sorotan publik itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173510/mui-o9B0_large.jpg
Ketua MUI Bidang Ekonomi KH Lukmanul Hakim Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3155014/mui-IkNz_large.jpg
MUI soal Fatwa Haram: Kalau Tak Ganggu, Bukan Sound Horeg tapi Sound System
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3035997/mui-nonaktifkan-2-pengurus-diduga-terlibat-ormas-terafiliasi-israel-j6lZsk2gCx.jpg
MUI Nonaktifkan 2 Pengurus Diduga Terlibat Ormas Terafiliasi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/338/3024235/pemerintah-diminta-blokir-tayangan-mempertontonkan-kekerasan-qVyzfB7ZiO.png
Pemerintah Diminta Blokir Tayangan Mempertontonkan Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/337/3021023/anwar-abbas-fatwa-mui-salam-lintas-agama-bantu-jaga-akidah-Ac1GuinrPu.jpg
Anwar Abbas: Fatwa MUI Salam Lintas Agama Bantu Jaga Akidah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/337/3019123/wasekjen-mui-tambang-itu-kecil-buat-nu-enggak-ada-tambang-juga-hidup-MpvMOEhvgA.jpg
Wasekjen MUI: Tambang Itu Kecil Buat NU, Enggak Ada Tambang Juga Hidup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement