Waspada Gelombang Laut Tinggi hingga 4 Meter di Perairan Selatan Jawa, Bali, NTB

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang laut dengan tinggi hingga 4 meter di perairan selatan Jawa, Bali, hingga NTT pada 23-24 Juni 2023.

BMKG menyatakan hal ini dipengaruhi adanya pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Selatan - Barat dengan kecepatan angin berkisar 5 - 20 knot. Sementara di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Selatan dengan kecepatan 4 - 20 knot.

“Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan selatan Banten dan perairan Merauke,” demikian pernyataan BMKG dalam keterangan resminya.

Selain itu, gelombang di kisaran hingga 4 meter juga berpeluang terjadi di perairan barat Pulau Nias - Kep. Simeulue - Mentawai, perairan Pulau Enggano - Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatra, Selat Sunda bagian barat dan selatan.

BMKG menyatakan potensi gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter juga bisa terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan timur Kep. Mentawai, perairan selatan Bali - Lombok - Sumbawa, perairan selatan P. Sumba, Selat Bali - Lombok - Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan.