Potensi Gelombang Tinggi di Indonesia 23-24 Juni 2023, Ini Peringatan BMKG

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi di beberapa wilayah perairan pada 23 - 24 Juni 2023. Gelombang tinggi diperkirakan mencapai hingga empat meter.

Berdasarkan analisis BMKG, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Selatan - Barat dengan kecepatan angin berkisar 5 - 20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Selatan dengan kecepatan 4 - 20 knot.

"Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan selatan Banten dan perairan Merauke," tulis keterangan BMKG, Jumat (23/6/2023).

Kondisi ini menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan timur Kep. Mentawai, perairan selatan Bali - Lombok - Sumbawa, perairan selatan P. Sumba, Selat Bali - Lombok - Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan.

Kemudian Selat Sumba bagian barat, perairan P. Sawu, perairan selatan P. Rote - Kupang, Laut Sawu bagian selatan, Samudra Hindia Selatan NTT, Selat Karimata, Laut Jawa, perairan Kep. Wakatobi, Laut Banda bagian barat, perairan selatan Kep. Sermata - Kep. Tanimbar, perairan selatan Kep. Kai - Kep. Aru, Laut Arafuru dan Samudra Pasifik Utara Papua - Jayapura.