Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur yang Berhasil Membuat Raja Arab Tertawa

JAKARTA - Presiden ke-4 RI KH Abdurrrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur dikenal sebagai sosok yang humoris.

Gus Dur kerap melontarkan humor yang bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak, sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Alkisah, salah satu tokoh yang pernah dibuat tertawa oleh Gus Dur adalah Raja Fahd yang merupakan Raja Arab Saudi.

Kala itu,Raja Fahd yang dikenal sebagai sosok yang sulit tertawa itu, terbahak saat Gus Dur bercerita lucu tentang rambu lalu lintas ‘mamnu ud dhukul’ atau dilarang dhukul (masuk).