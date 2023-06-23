Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur yang Berhasil Membuat Raja Arab Tertawa

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |05:01 WIB
Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur yang Berhasil Membuat Raja Arab Tertawa
Presiden Abdurrahman Wahid (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-4 RI KH Abdurrrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur dikenal sebagai sosok yang humoris.

Gus Dur kerap melontarkan humor yang bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak, sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Alkisah, salah satu tokoh yang pernah dibuat tertawa oleh Gus Dur adalah Raja Fahd yang merupakan Raja Arab Saudi.

Kala itu,Raja Fahd yang dikenal sebagai sosok yang sulit tertawa itu, terbahak saat Gus Dur bercerita lucu tentang rambu lalu lintas ‘mamnu ud dhukul’ atau dilarang dhukul (masuk).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/337/3097684/gus_dur-EwCL_large.jpg
Cerita Pramono soal Titah Gus Dur ke Megawati untuk Maju Jadi Presiden RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/337/3024985/humor-gus-dur-tipe-jenderal-masa-orde-baru-dVOpP0IkXJ.jpg
Humor Gus Dur : Tipe Jenderal Masa Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016447/humor-gus-dur-taktik-agar-tak-dikibulin-mV3oi4f3pg.jpeg
Humor Gus Dur: Taktik agar Tak Dikibulin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015831/humor-gus-dur-mikir-beda-telur-dan-buah-sampai-pusing-xGCorIPuly.jpeg
Humor Gus Dur: Mikir Beda Telur dan Buah Sampai Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/337/3014642/humor-gus-dur-akrabnya-warga-nu-dengan-allah-fcgrzyIKoz.jpg
Humor Gus Dur: Akrabnya Warga NU dengan Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013670/humor-gus-dur-prank-sumbangan-x5pyPQ1uB4.jpg
Humor Gus Dur : Prank Sumbangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement