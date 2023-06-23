Gempa M4,9 Guncang Wilayah Sinabang Aceh

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Sinabang, Aceh, pada Jumat (23/6/2023) sekira pukul 13.42 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.57 Lintang Utara - 95.70 Bujur Timur.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.9, 23-Jun-23 13:42:53 WIB, Lok:2.57 LU, 95.70 BT (Pusat gempa berada di laut 76 km BaratLaut Sinabang), Kedlmn:11 Km Dirasakan (MMI) III Sinabang," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)