Pusat Gempa M4,9 Sinabang Aceh Ada di Laut

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 4,9 mengguncang Sinabang, Aceh, Jumat 23 Juni 2023, pukul 13.42 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa di kedalaman 11 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa berada di laut 76 km barat laut Sinabang pada koordinat 2.57 Lintang Utara – 95.70 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.9, 23-Jun-23 13:42:53 WIB, Lok:2.57 LU, 95.70 BT (Pusat gempa berada di laut 76 km Barat Laut Sinabang), Kedalaman:11 Km Dirasakan (MMI) III Sinabang,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG melaporkan gempa ini dirasakan dengan skala III MMI di Sinabang yakni getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu.

(Arief Setyadi )