HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Berkurban Sapi 1,2 Ton di Masjid Istiqlal

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |14:36 WIB
Presiden Jokowi Berkurban Sapi 1,2 Ton di Masjid Istiqlal
Heru Budi Hartono. (Foto: Raka Dwi)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memberikan sapi pada Masjid Istiqlal untuk disembelih di Hari Raya Idul Adha 1444 H tahun 2023 nanti. Sapi tersebut beratnya hampir 1,2 ton.

"Di Jakarta bapak presiden akan memberikan sapi pada Masjid Istiqlal yang jenis sapinya Simental, beratnya 1,2 ton atau 1200kg," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangannya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Selain Jakarta, kata Heru, Presiden Jokowi juga akan memberikan sapi ke 37 provinsi lainnya. Sapi-sapi tersebut, lanjut Heru, sesuai dengan usulan dan akan didistribusikan oleh para Gubernur.

 BACA JUGA:

"Bapak presiden memberikan per provinsi itu bahwa sesuai dengan utusan atau usulan dari pemerintah provinsi masing-masing. Jadi ada usulan dari para gubernur, sapi itu didistribusikan," kata Heru.

Terkait proses pendistribusian, Heru menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan kementerian pertanian dan kementerian agama.

Halaman:
1 2
      
