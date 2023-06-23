Gunung Ibu Erupsi Siang Ini, Tinggi Letusan 1.000 Meter di Atas Puncak

JAKARTA - Gunung Ibu yang berada di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami erupsi siang ini pukul 13.37 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan tinggi letusan 1.000 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari Jumat, 23 Juni 2023, pukul 13:37 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 1000 m di atas puncak (± 2325 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Ahmad Basuki dalam keterangannya, Jumat (23/6/2023).

Ahmad mengatakan, kolom abu teramati berwarna putih dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 99 detik.

Sementara itu, Ahmad meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 2,0 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

