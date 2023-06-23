Kronologi Hilangnya Pesawat Semuwa Air di Papua

Pesawat Semuwa Air hilang kontak di Papua

JAKARTA - Pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air dikabarkan telah hilang kontak di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Jumat (23/6/2023).

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi menjelaskan kronologi hilangnya kontak pesawat tersebut.

Ia mengungkapkan, pesawat dengan nomor register PK-SMW ini lepas landas dari Bandara Elelim ke Distrik Poik pukul 10.53 waktu setempat.

"Posisi pesawat PKSMW melalui satelite tracking terakhir pada koordinat 03 52 43,67S 139 27 16.07E dengan ketinggian 6956FT," tutur Henri saat dihubungi, Jumat (23/6/2023).

Saat itu, kata Henri, pihaknya langsung melakukan pencarian terhadap pesawat Cessna Grand Caravan C208B.

"Sampai dengan pelaporan ini masih diupayakan pencarian informasi keberadaan pesawat PK-SMW," terang Henri.

Sebelumnya, Henri berkata, pihaknya telah menemukan lokasi yang diduga tempat erjatuhnya pesawat. Saat ini, Tim SAR dibantu dengan maskapai Susi Air tengah menuju ke lokasi.