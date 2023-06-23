Ini Penampakan Pesawat Semuwa Air Jatuh di Hutan Belantara Papua Pegunungan

JAYAPURA – Pesawat Semuwa Air hilang kontak sejak pagi tadi pukul 10.53 WIT, Jumat (23/6/2023). Pesawat penerbangan dari bandara Elelim menuju Distrik Piok, Kabupaten Yalimo itu jatuh setelah 7 menit take off.

Dalam video yang diterima, terlihat pesawat terjatuh di tengah hutan dan mengeluarkan asap.

Pesawat berjenis Caravan dengan nomor PK-SMW jatuh di hutan belantara Provonsi Papua Pegunungan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Sar Jayapura, Marinus Ohoirat saat dikonfirmasi telah membenarkan adanya kejadian tersebut.

"Benar, take off dari Elelim 10.53 WIT kemudian hilang kontak setelah 7 menit take off," singkatnya

Maskapai Semuwa Air yang hilang kontak dari Elelim tersebut dengan total 6 orang dalam pesawat yaang terdiri dari pilot, Co.pilot dan empat penumpang.

(Qur'anul Hidayat)