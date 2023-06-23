Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Penampakan Pesawat Semuwa Air Jatuh di Hutan Belantara Papua Pegunungan

Omega Batkorumbawa , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:08 WIB
Ini Penampakan Pesawat Semuwa Air Jatuh di Hutan Belantara Papua Pegunungan
Foto: Tangkapan layar
A
A
A

JAYAPURA – Pesawat Semuwa Air hilang kontak sejak pagi tadi pukul 10.53 WIT, Jumat (23/6/2023). Pesawat penerbangan dari bandara Elelim menuju Distrik Piok, Kabupaten Yalimo itu jatuh setelah 7 menit take off.

Dalam video yang diterima, terlihat pesawat terjatuh di tengah hutan dan mengeluarkan asap.

Pesawat berjenis Caravan dengan nomor PK-SMW jatuh di hutan belantara Provonsi Papua Pegunungan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Sar Jayapura, Marinus Ohoirat saat dikonfirmasi telah membenarkan adanya kejadian tersebut.

"Benar, take off dari Elelim 10.53 WIT kemudian hilang kontak setelah 7 menit take off," singkatnya

Maskapai Semuwa Air yang hilang kontak dari Elelim tersebut dengan total 6 orang dalam pesawat yaang terdiri dari pilot, Co.pilot dan empat penumpang.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160477/pesawat_jatuh-QbI2_large.jpg
Pesawat Latih Jatuh Tewaskan Marsma Fajar, DPR: Investigasi Mendalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160181/tni-0rtf_large.jpg
Aksi Heroik Red Wolf Marsma Fajar Adriyanto Sergap Jet Tempur AS di Langit Bawean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160170/fajar-2Lga_large.jpg
Jenazah Marsma TNI Fajar Adriyanto Akan Dimakamkan di Pemakaman Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160168/pesawat_jatuh-sEJQ_large.jpg
Marsma TNI Fajar Adriyanto, Korban Jatuhnya Pesawat Latih Bakal Dimakamkan di Probolinggo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160147/pesawat_latih_jatuh-WenJ_large.jpg
Cerita Warga Detik-Detik Menegangkan Pesawat Latih Jatuh di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160145/pesawat_jatuh-rtQ6_large.jpg
Puing Pesawat Latih Jatuh di Kawasan TPU Ciampea Bogor Dievakuasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement