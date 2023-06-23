Pesawat Semuwa Air Hilang Kontak di Papua, AirNav : Sedang Dilakukan Pencarian

JAKARTA - Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia, Rosedi menyatakan pihaknya menerima laporan pesawat PT Semuwa Aviasi Mandiri (SAM Air) hilang kontak di Papua, Jumat (23/6/2023).

"Pesawat SAM Air dengan registrasi PK-SMW Tipe Cessna Grand Caravan C208B, yang berangkat dari Bandara Elelim menuju Bandara Ilaga 10.53 WIT telah hilang kontak pada pukul 11.07 WIT, pada koordinat POIK (16 NM arah selatan dari Bandara Elelim)," kata Rosedi.

Ia menyebut, saat ini pencarian tengah dilakukan.

"Pencarian sedang dilakukan menggunakan pesawat Pilatus Susi Air dengan registrasi PK-VVK, yang berangkat dari Bandara Wamena pukul 13.37 WIT," ujarnya.

Ia mengatakan seluruh pihak kini tengah berupaya mencari pesawat yang hilang kontak tersebut.

"AirNav Indonesia bersama seluruh stakeholder penerbangan terkait, terus mengupayakan pencarian keberadaan pesawat PK-SMW tersebut," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)