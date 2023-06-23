Pesawat Semuwa Air Ditemukan Jatuh di Tengah Hutan Papua, Asap Hitam Mengepul

JAKARTA - Pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air ditemukan jatuh di tengah hutan pada Jumat (23/6/2023).

Dari video yang diterima MPI, helikopter milik PT Intan Angkasa tengah menemukan pesawat dengan nomor register PK-SMW.

Dari atas udara, tampak badan pesawat tersebut hancur berkeping-keping. Asap hitam mengepul dari badan pesawat itu.

Pesawat Cessna Grand Caravan C208B itu, ditemukan di tengah belantara Papua.

"Hasil pencarian PK-SMW oleh pesawat Heli PT Intan Angkasa. On board 2 anggota Pos SAR Wamena," demkian keterangan laporan yang diterima Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, Jumat (23/6/2023).

(Erha Aprili Ramadhoni)