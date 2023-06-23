Pesawat Jatuh di Papua Pegunungan, Sempat Hilang Setelah 7 Menit Take-off

JAYAPURA – Pesawat Semuwa Air ditemukan jatuh di hutan belantara Papua Pegunungan. Pesawat penerbangan dari Bandara Elelim menuju Distrik Piok, Kabupaten Yalimo itu sempat hilang kotak setelah 7 menit take off, pukul 10.53 WIT, Jumat (23/6/2023).

Dalam video yang diterima, terlihat pesawat terjatuh di tengah hutan dan mengeluarkan asap. Pesawat tersebut berjenis Caravan dengan nomor PK-SMW.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Sar Jayapura, Marinus Ohoirat saat dikonfirmasi telah membenarkan adanya kejadian tersebut.

"Benar, tekale off dari elelim 10.53 WIT kemudian hilang kontak setelah 7 menit take off,” singkatnya.

Maskapai Semuwa Air yang hilang kontak dari Elelim tersebut dengan total 6 orang dalam pesawat yaang terdiri dari pilot, Co.pilot dan empat penumpang.

(Qur'anul Hidayat)