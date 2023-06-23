Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Evaluasi Sistem Kerja di Rutan Buntut Pungli, Singgung Gaji Para Petugas

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:26 WIB
KPK Evaluasi Sistem Kerja di Rutan Buntut Pungli, Singgung Gaji Para Petugas
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengevaluasi sistem kerja di rumah tahanan (rutan) lembaga antirasuah. Evaluasi dilakukan buntut adanya temuan pungutan liar (pungli) sebesar lebih dari Rp4 miliar.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya bakal mengevaluasi mulai dari kerja sama pengelolaan rutan hingga sistem manajemen keuangan. Termasuk, ia menyinggung soal gaji petugas rutan.

"Kami akan mengevaluasi ya secara sistemik baik kerja sama dengan pihak eksternal, karena melibatkan tempatnya juga personelnya. Termasuk juga manajemen tentang SDM, rotasinya," ungkap Ghufron saat dikonfirmasi, Jumat (23/6/2023).

"Bahkan, kepada manajemen keuangannya. Jangan-jangan, misalnya, mohon maaf, gajinya kurang atau lain-lain, semuanya akan kami evaluasi agar kasus seperti ini tidak terulang di kemudian hari," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement