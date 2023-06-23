Momen Jokowi Ajak Cucu Sholat Jumat di Masjid Istiqlal

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama cucu pertamanya, Jan Ethes Srinarendra melakukan Sholat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat, 23 Juni 2023.

Dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana hitam, dan peci hitam, Presiden Jokowi dan cucunya tiba di tempat ibadah sekitar pukul 11.55 WIB.

Setibanya di sana, Presiden langsung memasuki masjid dan menuju ke saf paling depan. Tampak Presiden dan Jan Ethes duduk berdampingan menunggu azan dan ikamah Sholat Jumat berkumandang.

Pada kesempatan tersebut, K.H. Soetrisno Hadi yang bertindak sebagai khatib menyampaikan khotbah yang bertema “Refleksi Qurban dalam Teladan Ketaatan dan Taqarrub bagi Keluarga”. Sementara itu, H.M. Salim Ghazali bertindak sebagai imam dalam Sholat Jumat tersebut.

Usai Sholat Jumat berjamaah, Presiden Jokowi beserta cucu keluar dari masjid dan kembali menuju ke Istana Kepresidenan, Jakarta pada pukul 12.40 WIB.

(Arief Setyadi )