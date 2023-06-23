Daftar Nama Baru Bursa Cawapres Ganjar Pranowo

JAKARTA - Sejumlah nama masuk dalam daftar nama bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk mendampingi Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ganjar merupakan sosok bacapres yang diusung oleh PDIP pada Pilpres 2024.

Berikut daftar nama terbaru yang masuk bursa cawapres untuk Ganjar Pranowo, sebagaimana dirangkum pada Jumat (23/6/2023) :

1. TGB Zainul Majdi

Nama TGB Zainul Madji santer disebut layak menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Rekam jejaknya dalam politik terbilang gemilang.

Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo itu pernah menjabat sebagai Gubernur NTB dua periode 2008-2018. TGB juga pernah menjadi anggota DPR RI pada 2004-2009.

Ia juga memiliki kedekatan dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, bursa TGB untuk menjadi bakal cawapres, disambut positif oleh Ganjar. Mereka sama-sama sebagai Gubernur sehingga ada benang komunikasi yang intens ketika itu.

"Bagus lah. Saya kenal sejak di DPR, saya kenal sama-sama sebagai gubernur," ujar Ganjar, Minggu 18 Juni 2023.

2. Muhadjir Effendy

Nama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy masuk dalam daftar nama baru cawapres untuk mendampingi Ganjar. Hal itu diungkap Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

"Saya kira wajar saja kalau kemudian Prof Muhadjir ini juga bisa menjadi kandidat bacawapres yang mewakili tokoh Muhammadiyah," kata Basarah, Rabu (21/6/2023).

Muhadjir pun menanggapi kabar ini. Ia mengatakan saat ini dirinya masih fokus menjalankan tugasnya saat ini sebagai Menko PMK.

"Saya ini pokoknya masih Menko PMK yang mendapatkan tugas dari Pak Presiden," kata Muhadjir di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

"Saya akan berusaha melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai target yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden," tuturnya.

3. Basuki Hadimujono

Nama lainnya yang sebelumnya masuk bursa cawapres Ganjar adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Nama-nama yang disampaikan Mbak Puan kemarin, betul. Bahkan, muncul juga nama pak Basuki, Menteri PUPR," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Hasto menyebut, nama Basuki muncul dari aspirasi masyarakat di daerah. Aspirasi itu disuarakan lantaran masyarakat melihat adanya kemajuan infrastruktur di sejumlah daerah semasa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ada dari daerah-daerah Aceh mengalami kemajuan, Papua mengalami kemajuan, Sumatera, Palembang mengalami kemajuan karena pembangunan infrastruktur, kemudian NTT mengalami kemajuan. Kemudian ada yang mengusulkan pak Basuki, yang oleh Pak Jokowi dikatakan sebagai bapak infrastruktur," ujarnya.