INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-496 Jakarta, Michael Victor Sianipar: Tahun Terakhir Menanti Transisi Perpindahan Ibu Kota Negara

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:42 WIB
HUT Ke-496 Jakarta, Michael Victor Sianipar: Tahun Terakhir Menanti Transisi Perpindahan Ibu Kota Negara
Michael Victor Sianipar (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital Partai Perindo, Michael Victor Sianipar menyatakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-496 DKI Jakarta merupakan tahun transisi. Transisi yang dimaksud adalah, pemindahan Ibu Kota Negara yang nantinya bukan lagi di Jakarta.

"Ini adalah tahun yang penting bagi Jakarta dan itu juga terefleksikan dari visi dan logo (HUT ke-496) yang disusun oleh Kota Jakarta tahun ini, yang menggambarkan perubahan bahwa kota Jakarta sedang bersiap-siap untuk bertransisi karena tahun depan adalah tahun terakhir kita sebagai Ibu Kota Negara," kata Michael, Kamis (22/6/2023).

Michael Victor Sianipar--yang merupakan Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 3 (Kecamatan Penjaringan, Pademangan, dan Tanjung Priok) dari Partai Perindo itu-- berharap Jakarta nantinya mempunyai wajah baru, setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

"Kita harus bersiap diri menyambut perubahan ini dan kita juga berharap beberapa tahun lagi ini sudah ulang tahun ke-496, beberapa tahun lagi ulang tahun ke-500. Saya berharap ulang tahun ke-500 tahun nanti sudah ada wajah Jakarta yang baru, identitas Jakarta yang baru," ujar politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Juru bicara nasional Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu--melanjutkan, meski nantinya bukan lagi Ibu Kota Negara, warga Jakarta tetap bangga dengan kota kelahirannya.

Halaman:
1 2
      
