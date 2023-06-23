Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Kurban Sapi Disebar ke Seluruh Provinsi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:53 WIB
Jokowi Kurban Sapi Disebar ke Seluruh Provinsi
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sapi-sapi ke 38 provinsi di Indonesia untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha 29 Juni 2023 nanti.

"Bahwa Bapak Presiden akan memberikan sapi kurban dalam rangka Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023. Kalau tahun lalu itu 34 provinsi sekarang ditambah dengan provinsi yang baru terbentuk jadi menjadi 38," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/6/2023).

"Nah, di mana saja Bapak Presiden memberikan per provinsi itu bahwa sesuai dengan utusan atau usulan dari pemerintah provinsi masing-masing. Jadi, ada usulan dari para gubernur untuk sapi itu didistribusikan," ujarnya.

Terkait proses pendistribusian, Heru menjelaskan, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Agama.

Jenis-jenis sapi yang akan dikurbankan oleh Presiden Jokowi yakni simental, limosin angus, limosin angus, brahman, dan peranakan Ongole dari sapi Bali.

"Bagaimana proses pendistribusiannya? Pertama Sekretariat Presiden bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Agama Dirjen Bimas Agama untuk bisa memberikan yang terbaik sapi-sapi dari bapak presiden. Dicek kesehatannya harus bebas dari penyakit mulut dan kuku dan tentunya bobotnya juga antara 100 kg-1,2 ton," ujar Heru.

