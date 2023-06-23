Kasus Pabrik Sabu di Apartemen Jakbar, Polri Beberkan Peran 2 Tersangka

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Narkoba Bareskrim Polri mengungkap home industry jenis sabu jaringan Iran di sebuah apartemen kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam kasus ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Jayadi mengatakan, dua tersangka yang ditangkap adalah HR warga negara Iran dan RP yang merupakan warga negara Indonesia.

"Peran tersangka pertama WNA Iran (HR) dia sebagai yang melakukan proses produksi. Kemudian tersangka yang kedua (RP), itu berperan sebagai pengedar," kata Jayadi saat konferensi pers di lokasi pengungkapan, Jumat (23/6/2023).

Sementara itu, Kasubdit 1 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, masih ada 3 terduga pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Ketiga DPO itu diduga berperan mengendalikan dua tersangka.

"Yang pertama adalah DPO X, ini kaitannya dengan tersangka satu HR. Dia yang mengendalikan tersangka HR, dia yang menyerahkan bahan-bahan baku ini, dan dia pula yang menerima hasil produksi yang dilakukan oleh tersangka HR," tutur Calvijn.

Selanjutnya, DPO Y dan DPO Z. Calvijn menyebut, kedua DPO ini berkaitan dengan tersangka RP. DPO Y berperan mencari pekerja untuk dijadikan kurir, sementara DPO Z berperan memperkenalkan kedua tersangka kepada DPO Y.

"Kalau yang DPO X ini jelas dia yang mengatur semuanya di sini, di TKP ini, tetapi ada kaitannya antara DPO X ini kita kan hasil intelijen dan penyelidikan jelas terkaitnya dengan Casablanca (pengungkapan sebelumnya), ada. Tapi kita belum bisa sampaikan," ucapnya.

Calvijn menerangkan, saat ini penyidik masih berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk menangkap ketiga DPO tersebut.

"Dalam hal ini (pengejaran ketiga DPO) masih proses penyelidikan di lapangan mudah-mudahan kami bisa menjelaskan pada kesempatan selanjutnya, ucapnya.