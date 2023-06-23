Relawan Muda Ganjar Edukasi Politik Pakai Cara Asyik

JAKARTA - Kelompok sukarelawan Orang Muda Ganjar (OMG) melakukan edukasi politik dengan cara-cara santun. Salah satunya, lewat kompetisi olahraga futsal. OMG berharap anak muda bisa mengenal politik dengan cara-cara yang santun seperti futsal.

"Sebenarnya berpolitik itu tidak kotor teman-teman, berpolitik itu mengasyikan,” kata Koordinator Wilayah OMG Yogyakarta, Mohammad Yusuf Radhika melalui keterangan resminya, Jumat (23/6/2023).

Kompetisi futsal tersebut digelar pada Kamis, 22 Juni 2023, lalu. Turnamen tersebut diikuti 55 peserta yang tergabung dalam 12 tim putra dari berbagai pondok pesantren di wilayah Kecamatan (Kapanewon) Sentolo dan sekitarnya.

Yusuf menjelaskan, pihaknya menyelipkan edukasi politik di sela-sela kegiatan futsal. Harapannya , kata dia, dapat mengubah stigma negatif kegiatan berpolitik di tengah kaum muda zaman sekarang.

"Kegiatan berpolitik justru sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa dan negara ke depannya selama hal itu dilakukan secara santun dan tidak memecah belah masyarakat," ucapnya.

Selain itu, para sukarelawan OMG Yogyakarta juga menyosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024 kepada para peserta dan penonton yang hadir di lokasi pertandingan.

"Tentunya, targetnya adalah kemenangan Bapak Ganjar di tahun 2024 besok dan juga teman-teman ini paham dan mengenal sosok Bapak Ganjar lebih dalam. Bahwasanya Pak Ganjar adalah sosok yang peduli dengan kaum milenial," ungkap Yusuf.