HOME NEWS NASIONAL

Puncak Peringatan Bulan Bung Karno, Konsolidasi Rakyat untuk Indonesia

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |17:44 WIB
Puncak Peringatan Bulan Bung Karno, Konsolidasi Rakyat untuk Indonesia
Gus Nabil. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) akan menggelar Puncak Peringatan Bulan Bung Karno, pada 24 Juni 2023, dengan tema 'Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya'. Acara akbar itu akan digelar pada 24 Juni 2023.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa M. Nabil Haroen mengatakan, agenda tersebut merupakan hasil konsolidasi partai. PDIP, kata dia, mengusung prinsip gotong-royong dan konsolidasi seluruh elemen bangsa untuk kepentingan besar Indonesia tercinta.

Gus Nabil menjelaskan, agenda Puncak Peringatan Bulan Bung Karno menyuguhkan keragaman budaya dan tradisi Indonesia. “Dengan ragam penampilann kebudayaan, yang terdiri dari berbagai seni, sebagai khazanah kekayaan budaya Indonesia. Ini selaras dengan PDI Perjuangan, yang bergerak pada rel kebudayaan Indonesia,” ucapnya, dikutip Jumat (23/6/2023).

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) menambahkan, Puncak Peringatan Bulan Bung Karno itu ingin memberikan ruang yang luas untuk meneladani nilai-nilai perjuangan yang diwariskan Bung Karno kepada rakyat Indonesia.

“Dengan demikian, agenda ini juga terbuka manfaatnya untuk memberi semangat kepada bangsa Indonesia secara keseluruhan. Khususnya menjelang Pemilu 2024, agar kita semua tetap fokus pada cita-cita besar perjuangan Indonesia, serta memberikan yang terbaik bagi bangsa kita tercinta,” ucapnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
