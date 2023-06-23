Cawapres Potensial, Erick Thohir Berpeluang Besar Gaet Suara Milenial

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dinilai berpeluang menggaet suara pemilih muda pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Hubungan dekat dengan milenial dan Gen Z saat ini menjadi keunggulan yang dimiliki Ketua Umum (Ketum) PSSI tersebut dalam kontestasi demokrasi mendatang.

Hal itu diungkapkan Pengamat Politik Universitas Airlangga, Suko Widodo. Menurutnya, Erick Thohir hanya perlu lebih rajin berkunjung ke beberapa institusi pendidikan. Pemilih milenial merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki Erick Thohir.

“Mas Erick Thohir hanya butuh untuk lebih banyak jalan ke kampus-kampus dan kalangan muda milenial yang intelektulnya tinggi, kekuatannya dia soalnya di situ,” kata Suko, Jumat (23/6/2023).

Selain memiliki kedekatan dengan milenial, Suko menilai jika Presiden Jokowi mendukung Erick Thohir untuk maju pada kontestasi demokrasi tahun depan sebagai cawapres. Hal itu menurutnya sudah terbukti dari berbagai kode dan sinyal yang telah dilontarkan orang nomor satu di Indonesia di ruang publik.

“Kalau saya ya pasti, dia didukung (untuk maju cawapres) oleh Pak Jokowi lah itu,” terang Suko.

Kedekatan dengan milenial merupakan keunggulan yang dimiliki Erick Thohir dibandingkan dengan kandidat cawapres yang lain. Eks Presiden Inter Milan itu paham betul dengan harapan yang muncul dari masyarakat muda, terutama yang berkaitan dengan sepak bola.

Setelah secara resmi didapuk menjadi Ketum PSSI pada Februari 2023 silam, Erick Thohir berhasil mengantarkan Timnas Indonesia mendapatkan medali emas di ajang SEA Games Kamboja 2023 silam. Hadiah itu merupakan pelepas dahaga setelah Indonesia gagal mendapatkan medali emas setelah 32 tahun lamanya di ajang yang sama.