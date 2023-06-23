Waspada! Besok 23 Wilayah di Indonesia Berpotensi Hujan, Termasuk Jakarta

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di 23 wilayah Indonesia Sabtu, 24 Juni 2023.

BMKG menyebutkan, potensi hujan ini dipengaruhi adanya Bibit Siklon Tropis 92W yang terpantau berada di Laut Filipina sebelah timur Filipina, dengan kecepatan angin maksimum 15 knots, dan tekanan udara minimum 1008.0 mb.

“Bibit 92W pergerakannya cenderung stasioner dengan potensi untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam kedepan berada dalam kategori Rendah,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, Jumat (23/6/2023).

Sementara itu, kata BMKG, terdapat daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) lainnya terpantau dari Riau hingga Selat Malaka, dari Pesisir barat Bengkulu hingga Samudera hindia barat Sumatera Barat, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di pesisir Timur Kalimantan Timur.

Selanjutnya, dari Laut Sulawesi hingga Samudera Pasifik utara Maluku Utara, serta daerah pertemuan angin (konfluensi) di Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, dan di Laut Arafuru.

“Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah bibit siklon atau konvergensi atau konfluensi tersebut,” papar BMKG.