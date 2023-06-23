Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Besok 23 Wilayah di Indonesia Berpotensi Hujan, Termasuk Jakarta

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |19:07 WIB
Waspada! Besok 23 Wilayah di Indonesia Berpotensi Hujan, Termasuk Jakarta
Hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di 23 wilayah Indonesia Sabtu, 24 Juni 2023.

BMKG menyebutkan, potensi hujan ini dipengaruhi adanya Bibit Siklon Tropis 92W yang terpantau berada di Laut Filipina sebelah timur Filipina, dengan kecepatan angin maksimum 15 knots, dan tekanan udara minimum 1008.0 mb.

“Bibit 92W pergerakannya cenderung stasioner dengan potensi untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam kedepan berada dalam kategori Rendah,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, Jumat (23/6/2023).

Sementara itu, kata BMKG, terdapat daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) lainnya terpantau dari Riau hingga Selat Malaka, dari Pesisir barat Bengkulu hingga Samudera hindia barat Sumatera Barat, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di pesisir Timur Kalimantan Timur.

Selanjutnya, dari Laut Sulawesi hingga Samudera Pasifik utara Maluku Utara, serta daerah pertemuan angin (konfluensi) di Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, dan di Laut Arafuru.

“Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah bibit siklon atau konvergensi atau konfluensi tersebut,” papar BMKG.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG cuaca hujan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169838/hujan-3rpy_large.jpg
Catat! Musim Hujan di Indonesia Akan Maju, Berlangsung hingga April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169579/hujan-tj3W_large.jpg
Waspada! Musim Hujan Datang Lebih Awal, Puncaknya November–Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3168877/hujan-NpuX_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/340/3118762/amblas-O7L1_large.jpg
Jalan Lintas Sumatera Amblas Usai Diguyur Hujan Deras, Akses Terputus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/337/3118040/ilustrasi_hujan-9AEw_large.jpeg
Awal Ramadan 2025, BMKG: Waspadai Potensi Hujan Lebat di Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3117142/hujan-j4g0_large.jpg
82% Wilayah Indonesia Alami Musim Hujan hingga Akhir Februari 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement