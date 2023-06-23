Gempa M4,8 Guncang Wilayah Malang Jatim

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Malang, Jawa Timur, pada Jumat (23/6/2023) sekira pukul 18.30 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 9.15 Lintang Selatan - 112.62 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.8, 23-Jun-2023 18:30:56WIB, Lok:9.15LS, 112.62BT (112 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:87 Km," tulis BMKG.

Gempa tersebut dirasakan (MMI) II Prigi, II Trenggalek, II Kec. Puger, I Kec. Gondanglegi, II Kec. Pronojiwo, II Lumajang.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)