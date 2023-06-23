Oknum Guru Gelapkan Tabungan Murid di Pangandaran, Ike Julies Tiati: Coreng Dunia Pendidikan

JAKARTA - Orangtua murid SD Negeri 2 Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat resah lantaran uang tabungan anak mereka tak kunjung bisa dicairkan.

Sedikitnya, 17 orangtua murid yang anaknya kelas 6 dan akan keluar sekolah kebingungan menagih uang tabungan.

Merespons hal tersebut, juru bicara nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati menyatakan, kasus itu tentunya sangat merugikan siswa sekaligus para orangtua siswa. Selain itu, kasus ini juga telah mencoreng nama sekolah hingga citra dunia pendidikan.

"Partai Perindo meminta pihak sekolah untuk bertanggung jawab agar uang tabungan siswa bisa segera dikembalikan," kata Ike Rabu 21 Juni 2023.

Ike Julies Tiati --yang dikenal publik sebagai mantan _news anchor_ dengan nama Ike Suharjo itu merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu-- meminta orangtua siswa untuk tegas dalam mengusut perkara ini.

Jika langkah-langkah mediasi maupun kekeluargaan tidak berhasil maka orangtua siswa harus melaporkan kasus ini ke pihak berwajib.

"Sehingga oknum-oknum guru tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Ike.

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- meminta, pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan untuk mengevaluasi total sistem koperasi yang ada di sekolah-sekolah.