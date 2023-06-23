Libur Idul Adha 3 Hari, Abdul Khaliq: Pemerintah Dengarkan Harapan Masyarakat

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad mengapresiasi pemerintah yang mendengar aspirasi warganya terkait hari libur Idul Adha menjadi tiga hari.

Seperti diketahui, kelompok masyarakat mengajukan permohonan tambahan libur Idul Adha karena adanya potensi perbedaan penetapan 10 Dzulhijah.

Dengan adanya penambahan hari libur, diharapkan dapat memberikan keleluasaan untuk menjalankan rangkaian ibadah Idul Adha.

"Terlepas dari jumlah, yang terpenting adalah yang pertama pemerintah sudah sangat aspiratif terhadap usulan atau harapan dari warga negara yang punya kepentingan terhadap perlunya libur untuk beribadah," kata Khaliq, Kamis 22 Juni 2023.

Abdul Khaliq Ahmad--yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- melanjutkan, dengan penambahan hari libur juga diharapkan dapat memperbanyak waktu untuk bersama keluarga.