Selesai Umroh, Anies Baswedan Memulai Rangkaian Haji Tamattu

MAKKAH - Bakal calon Presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), Anies Rasyid Baswedan, baru saja menyelesaikan ibadah umroh, sebagai awalan dari rangkaian ibadah haji yang tengah dilakukannya.

Dari pantauan di lokasi, Anies Baswedan selesai mengerjakan tahallul (memotong rambut usai sai) sekitar pukul 11.15 waktu setempat. Setelah itu, Anies dan rombongannya melaksanakan sholat jumat di Masjidil Haram.

Anies disebut akan menjalankan ibadah Haji Tamattu. Haji Tamattu adalah seseorang berihram untuk melaksanakan umroh pada bulan haji hingga selesai, kemudian menunggu sampai hari tarwiyah dan berihram kembali untuk haji.

Sebelumnya, Anies bersama keluarga tiba di bandara King Abdul Aziz pukul 02.00 dini hari waktu Jeddah. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menumpang Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 yang terbang dari terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

Usai menjalankan sholat subuh di Bandara, Ia dan keluarga lalu menuju tempat menginap di sekitar Masjidil Haram, Makkah, lalu memulai ibadah umroh-nya tak lama kemudian.

