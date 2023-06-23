Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bacaleg Perindo Bagikan 260 Botol Minyak ke Warga Depok

Erfan Maruf , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |20:23 WIB
Bacaleg Perindo Bagikan 260 Botol Minyak ke Warga Depok
Partai Perindo (Foto: Dok Perindo)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah pemilihan (Dapil) 1 Kota Depok, Tati Sri Hardina kembali membagikan minyak kemasan di botol dengan cara mendatangi pintu ke pintu rumah masyarakat di RT02 RW19 Kelurahan Rangkapan, Pancoran Mas, Depok.

Bacaleg Tati dalam membagikan minyak dibantu Baja Perindo, Forum Komunikasi Persahabatan (FKP) Kota Depok dan Ketua RT/RW beserta istrinya. Sebanyak 260 minyak dibagikan kepada 260 kepala keluarga ditemani dengan ketua RT dan RW.

"Harapannya Partai Perindo dikenal masyarakat meningkatkan elektabilitas," kata Tati, Jumat (23/6/2023).

Dia mengatakan, langkah membagikan minyak dilakukan agar Partai Perindo supaya dikenal masyarakat. Hal lain tujuan pemberian minyak dialkukan agar membuktikan kegigihan Partai Perindo membantu meringankan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.

"Supaya kita bisa menusuk ke hati masyarakat bahwa partai perindo peduli dengan masyarakat baik di kampung, kota dan masyarakat pelosok," ujarnya.

Ketua RT02 RW19 Ahmad Jamiat mengaku bahagia dengan adanya pembagian minyak pada warga. Dia menilai, pembagian tersebut menjadi bukti nyata bahwa Partai Perindo telah hadir di tengah masyarakat. 

"Saya terima kasih banyak pada Partai Perindo telah berbagi pada masyarakat pada warga saya khususnya RT02 RW 19. Dan saya sangat bangga dan senang sekali didatangi oleh Partai Perindo untuk berbagi Jumat berkah," katanya.

Telusuri berita news lainnya
