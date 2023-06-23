Warga Depok Doakan Bacaleg Perindo Tati Sri Hardina Menang di Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua RT02 RW19 Ahmad Jamiat mengaku bahagia dengan adanya pembagian minyak pada warga oleh Bakal Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah pemilihan (Dapil) 1 Kota Depok, Tati Sri Hardina.

Dia menilai, pembagian tersebut menjadi bukti nyata bahwa Partai Perindo telah hadir di tengah masyarakat.

"Saya terima kasih banyak pada Partai Perindo telah berbagi pada masyarakat pada warga saya khususnya RT02 RW 19. Dan saya sangat bangga dan senang sekali didatangi oleh Partai Perindo untuk berbagi jumat berkah," katanya, Jumat (23/6/2023).

Dia berharap, nantinya Tati Sri Hardina yang merupakan warga asli Rangkapan Jaya dapat menjadi salah satu anggota DPRD Kota Depok. Jamiat menilai jika Tati Sri Hardina terpilih sebagai anggota legislatif akan menyampaikan aspirasi masyarakat khususnya RT02 RW19.

"Saya berharap warga RT02 RW19 paling enggak karena Bu Tati sudah kelihatan kerjanya tolong Bu Tati bisa maju ke Kota Depok," katanya.