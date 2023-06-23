Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Miss Global Indonesia Salurkan Peralatan Tulis ke Komunitas Belajar di Tanjung Priok

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |20:46 WIB
Miss Global Indonesia Salurkan Peralatan Tulis ke Komunitas Belajar di Tanjung Priok
Miss Global Indonesia Fabienne Nicole salurkan bantuan ke Komunitas Belajar Anak (Foto: Yohannes Tobing)
JAKARTA - Miss Global Indonesia Fabienne Nicole menyalurkan peralatan tulis kepada Komunitas Belajar Anak di wilayah warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 

Hal tersebut sebagai bentuk mendukung pendidikan masyarakat khususnya anak-anak Indonesia.

Fabienne Nicole mengatakan, dirinya ingin turun langsung dan berperan serta dalam memajukan pendidikan untuk anak-anak yang berkekurangan dan dibutuhkan perhatian langsung untuk mendukung masa depan anak.

"Jadi untuk agenda hari ini saya bertemu dengan anak-anak yang mengikuti kursus gratis. Karena mereka kekurangan, maka mereka butuh edukasi yang tinggi," kata Fabienne Nicole di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (23/6/2023)

"Jadi di sini saya melihat mereka potensi mereka, karena tadi saya juga sudah kasih buku tulis dan meja belajar atau meja tulis. Jadi bukan hanya barang tapi kita juga bisa tahu bahwa ini secara ilmu bagaimana," Sambungnya.

