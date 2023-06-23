Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar Konseling di Jakut, RPA Perindo Siap Bantu Korban KDRT Secara Cuma-Cuma

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |21:10 WIB
Gelar Konseling di Jakut, RPA Perindo Siap Bantu Korban KDRT Secara Cuma-Cuma
RPA Perindo gelar konseling di Jakut (Foto: Yohannes Tobing)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Relawan Perempuan dan Anak Partai Persatuan Indonesia (DPP RPA Perindo) menggelar konseling perempuan di Wilayah Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (23/6/2023).

Ketua DPP RPA Perindo Jeannie Latumahina mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperjelas visi misi dari pada kehadiran RPA Perindo yang selalu hadir di tengah masyarakat khususnya perempuan dan anak.

"Di sini kami mengadakan diskusi dengan ibu-ibu yang mengalami KDRT maupun keluarga daripada korban yang mengalami kekerasan seksual atau korban dan sudah didampingi oleh RPA Perindo," kata Jeannie di lokasi.

Jeannie mengatakan, RPA Partai Perindo yang dikenal sebagai partai politik yang sangat gigih dalam memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan anak. Hal ini seperti yang diharapkan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

"Karena satu harapan kami adalah bagaimana kami bisa menjemput kemenangan di tahun 2024 pada pileg nanti. Jadi konsolidasi, harus dilakukan sampai bawah sekaligus sosialisasi apa yang menjadi visi dan misi RPA Perindo," ujarnya.

"Ini juga merupakan program kami di mana dalam diskusi ini kami akan mencari tahu apa yang menjadi masalah mereka. Kami juga akan mencari tahu latar belakang mereka skilnya dan memberikan bantuan. Sehingga UMKM bisa mengalami peningkatan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement