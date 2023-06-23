Gelar Konseling di Jakut, RPA Perindo Siap Bantu Korban KDRT Secara Cuma-Cuma

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Relawan Perempuan dan Anak Partai Persatuan Indonesia (DPP RPA Perindo) menggelar konseling perempuan di Wilayah Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (23/6/2023).

Ketua DPP RPA Perindo Jeannie Latumahina mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperjelas visi misi dari pada kehadiran RPA Perindo yang selalu hadir di tengah masyarakat khususnya perempuan dan anak.

"Di sini kami mengadakan diskusi dengan ibu-ibu yang mengalami KDRT maupun keluarga daripada korban yang mengalami kekerasan seksual atau korban dan sudah didampingi oleh RPA Perindo," kata Jeannie di lokasi.

Jeannie mengatakan, RPA Partai Perindo yang dikenal sebagai partai politik yang sangat gigih dalam memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan anak. Hal ini seperti yang diharapkan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

"Karena satu harapan kami adalah bagaimana kami bisa menjemput kemenangan di tahun 2024 pada pileg nanti. Jadi konsolidasi, harus dilakukan sampai bawah sekaligus sosialisasi apa yang menjadi visi dan misi RPA Perindo," ujarnya.

"Ini juga merupakan program kami di mana dalam diskusi ini kami akan mencari tahu apa yang menjadi masalah mereka. Kami juga akan mencari tahu latar belakang mereka skilnya dan memberikan bantuan. Sehingga UMKM bisa mengalami peningkatan," katanya.