Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Solo, Prabowo Disambut Teriakan Presiden oleh Relawan Bolone Mase

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |22:36 WIB
Tiba di Solo, Prabowo Disambut Teriakan Presiden oleh Relawan Bolone Mase
Prabowo disambut relawan Bolone Mase (Foto : Istimewa)
A
A
A

SOLO - Kedatangan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Solo disambut oleh ratusan relawan “Bolone Mase” di Bandara Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (23/6/2023) sore.

Prabowo tiba di Solo setelah dari Paris menghadiri pameran alutsista Paris Airshow 2023.

Untuk diketahui, Bolone Mase merupakan kelompok relawan Gibran dan Jokowi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Prabowo baru saja tiba di Bandara sore hari itu mengenakan setelan jas berwarna navy dibalut dengan celana dan peci hitam, dan langsung disambut antusias oleh para relawan yang ingin bersalaman dan berfoto langsung.

“Prabowo Presiden!” seru para relawan jokowi dan gibran setibanya Prabowo di Bandara Adi Soemarmo, Solo.

Para relawan itu kompak menyambut Prabowo mengenakan seragam kaos bertuliskan “Bolone Mase” di bagian depan, dan bertuliskan “Relawan Jokowi Swa Praja” di bagian belakang kaos yang berwarna dasar putih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/337/3074494/nusron_wahid-hXpV_large.jpg
Nusron Wahid Diminta Prabowo Gabung Kabinet, Jadi Menteri Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072908/prabowo-ZDKX_large.jpg
Prabowo Mulai Susun Kabinet, Begini Bocoran Calon Menterinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072446/rapat_audiensi_bersama_solidaritas_hakim_indonesia-BwKA_large.jpg
Prabowo Subianto: Ciri Negara Maju Hakim Harus Tak Boleh Dibeli Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072219/prabowo_subianto-qyIj_large.jpg
Janji Prabowo Tekan Kemiskinan Ekstrem: Gelontorkan Bansos hingga Kredit Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036656/kisah-murkanya-jenderal-sintong-panjaitan-ke-prabowo-L77QQ9Vq0X.jpg
Kisah Murkanya Jenderal Sintong Panjaitan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035349/insiden-penembakan-trump-prabowo-tindakan-kekerasan-harus-dikutuk-u2V5dp4oOD.jpeg
Insiden Penembakan Trump, Prabowo: Tindakan Kekerasan Harus Dikutuk!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement