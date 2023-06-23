Tiba di Solo, Prabowo Disambut Teriakan Presiden oleh Relawan Bolone Mase

SOLO - Kedatangan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Solo disambut oleh ratusan relawan “Bolone Mase” di Bandara Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (23/6/2023) sore.

Prabowo tiba di Solo setelah dari Paris menghadiri pameran alutsista Paris Airshow 2023.

Untuk diketahui, Bolone Mase merupakan kelompok relawan Gibran dan Jokowi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Prabowo baru saja tiba di Bandara sore hari itu mengenakan setelan jas berwarna navy dibalut dengan celana dan peci hitam, dan langsung disambut antusias oleh para relawan yang ingin bersalaman dan berfoto langsung.

“Prabowo Presiden!” seru para relawan jokowi dan gibran setibanya Prabowo di Bandara Adi Soemarmo, Solo.

Para relawan itu kompak menyambut Prabowo mengenakan seragam kaos bertuliskan “Bolone Mase” di bagian depan, dan bertuliskan “Relawan Jokowi Swa Praja” di bagian belakang kaos yang berwarna dasar putih.