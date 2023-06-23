Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Uno Merasa Terhormat Diundang PDIP Hadiri Bulan Bung Karno

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |22:57 WIB
Sandiaga Uno Merasa Terhormat Diundang PDIP Hadiri Bulan Bung Karno
Sandiaga Uno (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno merasa terhormat mendapat undangan dari PDI Perjuangan dalam puncak acara Bulan Bung Karno (BBK) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu 24 Juni 2023.

Sandiaga yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu diundang secara langsung menghadiri acara bertajuk 'Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya'.

Terkait hal tersebut, Sandiaga Uno mengaku sangat terhormat mendapatkan undangan. Hanya saja mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku berhalangan datang. Pasalnya Sandiaga Uno bersama istrinya Nur Asia Uno kini tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

"Alhamdulillah wasyukurilah, dari Jeddah saya mengucapkan beribu terima kasih atas undangannya menghadiri puncak Bulan Bung Karno (BBK) tanggal 24 Juni di GBK. Ini sebuah kehormatan bagi kami," ujar Sandiaga Uno, Jumat (23/6/2023).

Sandiaga Uno mengaku merasa sangat terhormat dengan undangan tersebut. Namun, ia mengaku tidak bisa hadir secara langsung karena sedang berada di Tanah Suci, Arab Saudi.

"Saya merasa sangat-sangat terhormat dan turut mendoakan dan mengirimkan Al Fatihah untuk bapak proklamator kita Ir Haji Soekarno atau Bung Karno yang telah memberikan begitu banyak inspirasi bagi bangsa dan negara. Tetapi qadarullah, saya bersama istri sekarang tengah beribadah Haji di Tanah Suci," ungkap Sandiaga Uno.

Ibadah haji tersebut diungkapkannya bertepatan dengan puncak peringatan Bulan Bung Karno, yakni tanggal 9 Zulhijah atau 28 Juni 2023. Kemudian, sesuai dengan rukunnya, ibadah haji akan dilaksanakan selama empat hari ke depan, yakni 10, 11, 12, dan 13 Zulhijah.

Karena itu, Sandiaga Uno menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menghadiri acara secara langsung.

"Saya mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung tetapi rencananya nanti akan hadir secara digital karena kebetulan sedang menghadiri simposium akbar tentang haji dan umroh atas undangan Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia dan rencananya juga akan meneruskan untuk berhaji," kata Sandiaga Uno.

Selain mendoakan dari tanah suci agar pelaksanaan peringatan puncak Bulan Bung Karno berjalan dengan baik, Sandiaga Uno juga mengenang jasa-jasa Soekarno bagi bangsa Indonesia.

