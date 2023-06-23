Kali Baru Meluap di Bojonggede, Banyak Tumpukan Sampah

Kali Baru meluap dengan banyak tumpukan sampah (Foto : MPI)

BOGOR - Aliran Kali Baru yang berada di wilayah Kampung Sawah Poncol, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor meluap. Luapan itu disebabkan tumpukan sampah yang tersangkut di jembatan.

Pantauan MNC Portal, sekira pukul 21.27 WIB debit air di Kali Baru terus meningkat. Tampak ketinggian air yang nyaris sejajar dengan jembatan di atasnya.

Terlihat tumpukan sampah yang terbawa arus tersangkut di jembatan tersebut. Luapan air pun sampai menggenangi jalanan akses warga di sekitar lokasi yang mengganggu kendaraan melintas.

"Karena sampah, udah dua kali sebulan ini," kata salah satu warga Iif Saepudin di lokasi, Kamis (22/6/2023).

Meski tidak sampai masuk ke rumah warga, kondisi ini sangat mengganggu karena air membawa tumpukan sampah yang menimbulkan bau tak sedap. Diharapkan, tumpukan sampah di aliran Kali Baru itu dapat segera ditangani oleh pihak terkait.

"(Meluap) Ke permukiman warga sih enggak, cuma sampahnya. Baunya juga jadi terganggu," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)