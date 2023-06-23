Pemotor Tewas Tabrak Truk Trailer Mogok di Cilincing

JAKARTA - Seorang pengendara motor berinisial RRF (27) tewas usai menabrak truk trailer yang mogok di tepi Jalan Raya Cilincing, tepatnya di depan Dealer Yamaha Dunia Motor, Koja, Jakarta Utara pada Kamis (22/6/2023) malam.

Kasat Lantas Wilayah Jakarta Utara Kompol Edy Purwanto mengatakan, kecelakaan ini bermula saat korban menggunakan Yamaha N-Max B 4056 FHB melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat ke timur di Jalan Raya Cilincing.

"Saat jalan korban tak sadar ada truk trailer mogok di depannya, menurut keterangan saksi korban melaju dari arah Barat ke Timur di Jalan Raya Cilincing dan menabrak truk trailer," kata Edy saat dikonfirmasi.

Akibat dari kecelakaan tersebut, korban alami luka berat di kepala dan tewas di tempat. Motor yang digunakan korban juga mengalami kerusakan berat pada bagian depan akibat menghantam bagian belakang truk trailer

"Akibat lakalantas tersebut pengendara motor alami luka di bagian kepala dan meninggal dunia di TKP. Petugas Unit laka Lintas Satwil Jakarta Utara tengah menangani kecelakaan ini," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)