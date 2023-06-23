Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemkot Jakbar Segera Pindahkan Warga Kolong Tol Angke ke Rusun

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |03:42 WIB
Pemkot Jakbar Segera Pindahkan Warga Kolong Tol Angke ke Rusun
Warga kolong Tol Angke segera dipindah ke rusun (Foto : MPI)
JAKARTA - Wakil Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Hendra Hidayat mengatakan pihaknya akan segera memindahkan warga yang tinggal di bawah kolong Tol Angke, Jakarta Barat, ke rusun.

Hal tersebut dilakukan guna memanusiakan warga kehidupan mereka ke arah yang lebih baik.

"Intinya pemerintah akan memanusiawikan mereka. Memberikan kehidupan mereka supaya lebih baik dan bisa tinggal lebih wajar," kata Hendra di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

Namun, rusun tersebut tetap akan diprioritaskan bagi warga yang memiliki KTP DKI Jakarta. Sementara, bagi yang KTP non-DKI diserahkan kepada DinasSosial.

"Nanti kita pilah. Tentunya prioritas yang (KTP) DKI. (Non-dki) Nanti kita koordinasi dengan dinsos," ujarnya.

Selain itu, Hendra menyampaikan pihaknya tengah melakukan pendataan jumlah warga di kolong jembatan tersebut.

"Ya saat ini jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sedang melakukan pendataan terhadap keberadaan warga yang tinggal di kolong tersebut,"

tuturnya.

