Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta, cerah berawan pada pagi hingga dini hari ini, Jumat (23/6/2023).

Melalui informasi peringatan dini dari situs www.bmkg.go.id menyatakan bahwa seluruh wilayah DKI Jakarta terlihat cerah.

Pagi hingga siang hari seluruh wilayah Jakarta diperkirakan berada dalam cuaca cerah dan cerah berawan. Kemudian malam hingga dini hari semua wilayah juga terpantau cerah berawan.

Suhu udara pada hari ini berkisar antara 24-31 derajat celcius dengan tingkat kelembaban 65-90 persen.

(Angkasa Yudhistira)