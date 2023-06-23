Dua Kelompok Pelajar Kembali Terlibat Tawuran Pakai Sajam di Tambun Bekasi

BEKASI - Aksi tawuran antar pelajar sekolah menengah pertama (SMP) pecah di Jalan Hasanudin, Metland Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dua kelompok pelajar saling serang itu, menggunakan senjata tajam (Sajam).

Seorang warga bernama, Linda Maharani (32) saksi mata mengatakan, awalnya mendengar suara teriakan dijalan, sehingga dia penasaran dan keluar menuju sumber suara tersebut, dan ternyata tawuran terjadi tepat di samping warung miliknya.

"Saya lagi didalam sama anak saya, denger suara teriakan pas keluar ada pelajar tawuran saya takut langsung menyelamatkan anak saya dulu," kata Linda saat ditemui di lokasi, Kamis 22 Juni 2023.

Ia menjelaskan, kedua kelompok pelajar tersebut datang dari arah Tambun-Cikarang, sesampainya di lokasi tawuran pecah nyaris mengenai warga sekitar.

"Tadi di sini saling serang, saya liat bawa pedang sama celurit, sempat mengenai warga sekitar," jelasnya.