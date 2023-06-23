Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cerita Petugas Damkar dan Basarnas Bantu Proses Pemakaman Pria Obesitas Berbobot 300 Kilogram

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |06:26 WIB
Pemakaman pria obesitas berbobot 300 kilogram (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Muhammad Fajri, pria obesitas dengan berat 300 kilogram dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta pada Kamis 22 Juni 2023. Namun, proses pemakaman tidak mudah hingga menerjunkan petugas Dinas Gulkarmat DKI Jakarta dan Basarnas membantu proses pemakanan.

Ketua Regu dan Tim Basarnas Special Group, Shandygo mengatakan, pihaknya turun ke lapangan membantu proses pemakaman Fajri setelah mendapatkan informasi permintaan bantuan dari RSCM Jakarta Pusat untuk mengevakuasi jenazah pasien obesitas.

Guna melakukan evakuasi korban dari RSCM ke TPU Menteng Pulo, pihaknya mengerahkan Forklit. "Sistemnya kita menggunakan bantuan forklit untuk mengangkat korban untuk sampai ke titik kuburan menuju ke pemakaman, dibantu oleh teman-teman dari Damkar," ujarnya.

Adapun petugas Damkar, kata dia, membantu proses evakuasi ke dalam kuburan, di mana dalam prosesnya memang terjadi kesulitan. Misalnya, jalur ambulans menuju ke titik makam terkendala dan sempit, begitu juga jalurnya yang kurang stabil di dalam Forklit.

"Personel Basarnas ada 11 orang dibantu oleh teman-teman dari RSCM untuk proses evakuasi, lalu ada 10 orang dari Damkar dan lainnya. Prosesnya itu hampir satu jam untuk evakuasi ke kuburan karena juga terkendala beban korban," tuturnya.

