Dukung UMKM, Bacaleg Perindo Kota Depok Beri Pelatihan Produksi dan Pemasaran

JAKARTA – Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi dari Kota Depok atau Dapil Jabar 8 Partai Perindo bersama Kota Bekasi, Reno Martin mengatakan dukungan terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) sangat dibutuhkan.

Karena itu, dirinya melalui Pemuda Perindo Depok memberikan dukungan produksi dan pemasaran produk di Bakso Baba Gua Jalan Pramuka, pada Kamis (22/6/2023).

Menurut dia, dukungan ini dilakukan sesuai visi misi Ketua Umum Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor umur 16 pada kertas pemilu Hary Tanoesoedibjo.

"Kita bantu sesuai program Pak Hary Tanoesoedibjo membantu UMKM masyarakat," kata Martin kepada wartawan, Kamis (22/6/2023).

Martin mengatakan, dukungan yang diberikan Partai Perindo di Kota Depok yakni dengan memberikan pelatihan produksi yang sesuai standar dan pemasaran agar dapat mendapatkan pasar nasional dan internasional.

"Kita memberikan pelatihan sesuai standar agar menjadi UMKM nasional bahkan internasional. Kita bantu pelatihan pembuatan, pemasaran hingga ekspor. Itu akan membantu kesejahteraan masyarakat Depok," tuturnya.