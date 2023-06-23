Penyebab Fajri Pria Berbobot 300 Kg Meninggal Akibat Infeksi Multiple

JAKARTA – Sub Koordinator Humas RSCM, Yani Astuti mengungkapkan penyebab meninggalnya Muhammad Fajri (26) yang menderita obesitas hingga berbobot 300 Kg. Fajri mengembuskan napas terakhirnya setelah tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat melakukan terapi multidisiplin selama 14 hari perawatan.

Yani mengatakan, Fajri meninggal dunia dikarenakan infeksi multiple. Dalam perawatannya, pihak RSCM telah menurunkan tim dokter dari multidisiplin. Terdiri dari dokter ahli perawatan intensif (intensivis), paru, jantung, pencernaan, syaraf, kulit, bedah pembuluh darah, gizi, rehabilitasi medik, dan tenaga kesehatan lainnya.

BACA JUGA:

"Perawatan yang sudah dilakukan yaitu terapi antibiotik untuk infeksinya, terapi alat bantu pernapasan, jantung, ginjal dan semua organ yang terganggu akibat gagal organ multiple akibat syok sepsis," ucapnya dalam keterangan, Kamis (22/6/2023).

Yani mengakui bahwa pihaknya mendapati masalah selama menangani Fajri lantaran tubuhnya yang besar. Para dokter pun mengupayakan mencari tempat tidur yang muat, memposisikan pasien, dan sulitnya melakukan prosedur diagnostik tertentu seperti tak muat masuk MRI dan CT scan.