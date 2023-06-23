Alami Kecelakaan di Tol JORR, Mobil Listrik Mercy Dipastikan Normal

JAKARTA - Sebuah mobil listrik mewah bermerek Mercedes-Benz mengalami kecelakaan di Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Rabu 21 Juni 2023.

Awalnya penyebab kecelakaan itu diduga karena setir hilang kendali hingga mengalami kecelakaan di KM 18 +800.

Deputy Director Marketing Communication & PR Kariyanto Hardjosoemarto memastikan bahwa kecelakaan di Tol JORR sepenuhnya peristiwa kecelakaan murni.

"Utamanya, pengemudi dan penumpang dalam keadaan baik dan selamat. Berdasarkan pemeriksaan menyeluruh, kami tidak menemukan abnormalitas pada kendaraan," kata dia, Jumat (23/6/2023).

Kariyanto Hardjosoemarto menegaskan, pihaknya sudah melakukan investigasi mendalam dalam insiden kecelakaan itu. Kata dia, Mercedes-Benz tak menemukan adanya rekaman malafungsi dari kendaraan listrik tersebut.

Sehingga dipastikan bahwa mobil nahas tersebut dipastikan berfungsi normal baik sebelum maupun setelah kecelakaan.

"Ini diperkuat juga dari hasil investigasi pada vehicle onboard diagnosis terhadap komponen electrical power steering dan kami tidak menemukan adanya rekaman malafungsi atau keadaan abnormal baik sebelum, saat dan setelah kejadian," tuturnya.