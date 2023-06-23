Pria yang BAB di JPO Semanggi Diduga Alami Gangguan Jiwa

JAKARTA - Viral di media sosial tentang adanya aksi pria tak dikenal melakukan BAB di JPO Semanggi, Jakarta kemarin. Informasi saat ini, pria yang belum diketahui identitasnya tersebut diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

"Diduga orang dengan gangguan jiwa dia," ujar Camat Setiabudi, Iswahyudi saat dikonfirmasi, Jumat (23/6/2023).

Menurutnya, pihaknya telah menginstruksikan jajaran Satpol PP untuk mencari orang tak dikenal tersebut. Di lokasi kejadian, petugas juga telah menanyai sejumlah orang, mulai dari tukang kopi keliling dan pedagang lainnya.

Dari situ, kata dia, ada informasi kalau pria tak dikenal itu memiliki gangguang jiwa. Dia bahkan pernah diamankan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta dahulu hingga akhirnya dia kembali berkeliaran di luar.

"Dari informasinya begitu, dia biasanya nongkrong di kolong jembatan, sebelumnya juga dia pernah beberapa kali buang hajat sembarangan sehingga pernah diamankan," tuturnya.

Dia menambahkan, pria tak dikenal itu kerap buang hajat sembarangan di kolong jembatan sebelumnya. Maka itu, pihaknya bakal melakukan pengawasan di sekitar lokasi, manakala bertemu dengan pelaku dan dia kembali berbuat ulah petugas bakal mengamankannya.

