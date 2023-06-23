Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Incar Anak-Anak, Maling Motor di Bekasi Bonyok Dihajar Warga

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |14:41 WIB
Incar Anak-Anak, Maling Motor di Bekasi Bonyok Dihajar Warga
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BEKASI - Seorang pria di Kota Bekasi, Jawa Barat terciduk saat hendak melakukan pencurian kendaraan roda dua di daerah Jalan Raya Kodau, Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi. Usai terciduk, pelaku langsung bonyok dihajar massa.

Kanit Reskrim Polsek Pondok Gede menjelaskan, dalam menjalankan aksinya pria tersebut mengincar anak-anak kecil yang mengendarai sepeda motor. Pelaku lantas menuduh korbannya seolah-olah pernah menabrak keluarganya.

“Dia perdaya anak kecil, dia bilang kamu yang nabrak adik saya ya, diminta ikut, nanti di tengah jalan diturunkan anak kecil itu, baru dibawa kabur motornya,” kata Hariyadi saat dihubungi, Jumat (23/6/2023).

Hariyadi belum membeberkan identitas pelaku. Kendati demikian, ia memastikan pelaku menjalankan aksinya dengan rekan lainnya yang berhasil kabur.

“Nanti kita periksa dulu (identitas). Pelaku dua orang, yang satunya berhasil kabur,” kata dia.

Ia membenarkan pelaku dalam kondisi bonyok usai berhasil terciduk warga. Pelaku menerima luka memar pada bagian wajah.

“Ya (pelaku) kena massa (bonyok), kan ada fotonya juga kelihatan,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
