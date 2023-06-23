Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Seniman Tato di Cilandak Tega Aniaya Pacarnya hingga Diolesi Kotoran

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:21 WIB
JAKARTA - Seorang seniman tato, EP tega menganiaya dan melumuri kekasihnya, TH alias Bunga (23) di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Akibat perbuatannya, EP kini diamankan oleh polisi.

"Polsek Cilandak mengamankan seorang pemuda yang berprofesi sebagai seniman tatto akibat menganiaya dan mengolesi wajah pacarnya dengan kotoran manusia," ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Wahid Key pada wartawan, Jumat (23/6/2023).

Menurutnya, EP menganiaya kekasihnya itu dengan memukulnya dan mengolesi kekasihnya itu menggunakan kotorannya alias feses. Tak terima dengan perlaku sang kekasih, TH pun melaporkan peristiwa yang dialaminya itu ke polisi.

"Akibat dipukuli dan diolesi kotoran manusia milik pacarnya, korban membuat laporan dan meminta Visum ke Polsek Cilandak," tuturnya.

Dia menambahkan, kini pelaku yang telah diamankan itu tengah diperiksa lebih lanjut dan kasusnya pun tengah didalami lebih lanjut. Pelaku terancam dengan sangkaan pasal 351 ayat I KUHAP.

"Pasal 351 ayat 1, ancaman hukuman 2,8 tahun," pungkasnya.

(Awaludin)

      
