Seniman Tato Olesi Kekasihnya Pakai Feses, Diduga Sakit Hati Diselingkuhi

JAKARTA - Seorang seniman tato, EP tega menganiaya dan melumuri kekasihnya, TH alias Bunga (23) di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku menganiaya kekasihnya itu karena tak terima diselingkuhi.

"Merasa sakit hati karena EP selama ini membiayai biaya kosan bulanan dan mengantar jemput pacarnya saat kerja," ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Wahid Key pada wartawan, Jumat (23/6/2023).

Wahid menjelaskan, peristiwa itu berawal saat pelaku yang merasa curiga dengan korban mendatangi indekos kekasihnya yang ada di bilangan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Namun, pelaku malah menemukan adanya seorang pria lain di dalam kamar kekasihnya itu.

"Di kosan itu dia mendapati ada pria lain di dalam kamar yang langsung melarikan diri begitu kamar dibuka," tuturnya.