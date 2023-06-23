Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Temani Tante Mandi Kembang, Siswi SMA Ini Malah Dicabuli Dukun

Irfan Maulana , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:54 WIB
Temani Tante Mandi Kembang, Siswi SMA Ini Malah Dicabuli Dukun
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

TANGERANG - Seorang siswi SMA asal Kota Tangerang berusia 16 tahun menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh dukun. Peristiwa itu bermula ketika dia tengah menemani tantenya mandi kembang di rumah dukun tersebut di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Kamis 1 Juni 2023.

Wakil KPAI Kota Tangerang, Syukron Nur Arifin saat itu, korban juga ditemani oleh ibunya. Saat di lokasi, di dukun menuturkan bahwa korban terkena guna-guna. Si dukun kemudian meminta korban untuk mandi kembang juga. Korban pun menurutinya. Lalu si dukun meminta korban untuk membuka pakaian sampai bugil. Saat itu lah, si dukun melancarkan aksi bejatnya.

"Bahwa pada hari selasa 6 Juni 2023 sekretariat KPAI Kota Tangerang didatangi oleh orang tua korban dugaan tindak pidana pencabulan, yang dalam hal ini tempat dan kejadian tersebut berada di kampung Kandang kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Tangerang yang mana wilayah hukum Polres Tangsel (Kota Tangerang Selatan)," jelasnya, Jumat (23/6/2023).

Didampingi KPAI, korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polres Kota Tangerang Selatan. Laporan polisi itu bernomor TBL/B/1121/VI/2023/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA.

"Orang tua korban mengatakan kepada ketua KPAI Kota Tangerang, anaknya telah menjadi korban atas dugaan pencabulan dan persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh dukun yang berinisial SN," ungkapnya.

(Awaludin)

      
