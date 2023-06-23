500 Warga Perantauan Bangka Hadiri Acara Peh Cun di Ancol

JAKARTA - DPW Partai Perindo Bangka Belitung menggelar acara Peh Cun di Pantai Ancol, Taman Impian, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (22/6/2023). Acara yang dihadiri perantauan dari Bangka Belitung ini diharapkan dapat mendekatkan diri kepada masyarakat baik di kampung halaman maupun di perantauan.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Babel, Hermanto Phoeng mengatakan sekira 500 orang asal Bangka, baik dari Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bandung menghadiri perayaan Peh Cun ini.

"Perindo lebih dekat lagi kepada masyarakat terutama masyarakat Bangka Belitung yang ada di luar Bangka saat ini dapat bersilahturahmi," ucapnya, Kamis (22/6/2023).

Ia menjelaskan, Peh Cun atau merupakan sebuah tradisi lama masyarakat Bangka untuk mengingat soal kesetiaan dan soliditas.

"Jadi kegiatannya itu ada ritual sembahyang doa dulu menurut ajaran khonghucu. Kemudian acara hari ini diikuti sembilan grup yang melibatkan 500 orang asal Bangka baik dari Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bandung, merayakan hari Peh Cun," kata Hermanto.

Ia menjelaskan perayaan Peh Cun identik dengan tradisi zaman dulu atau disebut Su-yuan. Su-yuan merupakan seorang menteri yang memiliki loyalitas, dedikasi tinggi dan kejujuran serta sangat mencintai negaranya.

"Jadi semangat Su-Yuan itu sampai sekarang diperingati dan jadi simbol kesetiaan bagi negara. Jadi hari ini, perayaan ini juga tepat tanggal 5 bulan 5 imlek, itu pas magnet bumi Yin dan Yang lagi tinggi," ucapnya.