Puncak Bulan Bung Karno, Polda Metro: Hindari Melintas di Sekitar GBK Besok

JAKARTA - Puncak Peringatan Bulan Bung Karno bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023) besok. Polisi meminta masyarakat menghindari kawasan tersebut agar tak terjebak kemacetan.

"Besok pengamanan giat haul Bung Karno. Hindari GBK," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat dihubungi, Jumat (23/6/2023).

Latif mengatakan, pihak kepolisian pun menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional, tergantung kondisi di lapangan.

"Iya ada rekayasa lalu lintas," ujarnya.

BACA JUGA:

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Bulan Bung Karno (BBK) di Stadion Utama Gelora Bung Karno esok hari. Selain Jokowi, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin beserta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dikonfirmasi menghadiri kegiatan tersebut.

"Ada beberapa ketua umum yang memang diundang dan di luar itu juga Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju sudah menyatakan berkenan hadir," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ditemui di Stadion Utama GBK, Jumat (23/6/2023).

BACA JUGA:

Hasto sudah menghadap Jokowi untuk menyampaikan kegiatan puncak peringatan Bulan Bung Karno di GBK. Jokowi bakal memberikan sambutan dalam acara itu.